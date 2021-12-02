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Perre Antik Kentte dokuma tezgahı bulundu

Son yapılan kazılarda dokuma tezgahı bulunan Adıyaman’daki Perre Antik Kent’te kazı alanının üzeri kış şartlarında zarar görmesin diye branda ile kapatılıyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 12:29
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Perre Antik Kentte dokuma tezgahı bulundu

Son yapılan kazılarda dokuma tezgahı bulunan Adıyaman’daki Perre Antik Kent’te kazı alanının üzeri kış şartlarında zarar görmesin diye branda ile kapatılıyor.

Perre Antik Kent’in 3 farklı alanında yürütülen kazılar kış koşulları nedeniyle sona eriyor. 24 Mayıs tarihinde başlayan kazılarda birçok yapı ve eser ortaya çıkartıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adıyaman Valiliği, Türk Tarih Kurumu’nun destekleri ile Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız’ın bilimsel koordinatörlüğünde sürdürülen bu yıl ki kazı çalışmalarında sona gelindi. Perre Antik Kent’te yaşayan toplumunun sosyo ekonomik yapısına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Çalışmalarda bu güne kadar kullanılan konutların yapıları, ezme teknesi, demir cürufları ve ocak ile birlikte Pompeii değirmenin varlığı tespit edilmişti.

Nekropol alanın kuzey kısmındaki alanda yürütülen kazı alanında yeni eserler ve yapılar ortaya çıktı. Kazılarda dokuma tezgahı ortaya çıktı. Dokuma tezgahına ait topraktan yapılan onlarca ağırlık taşı bulundu. Bu dokuma tezgahının bulunmasıyla o dönemde bağcılık ve tahıl üretiminin yanında dokumacılıkta yapıldığı belirlendi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kazı çalışmalarında sona gelindi. Kazı yapılan alanların yağış nedeniyle zarar görmemesi için üzeri branda ile örtülmeye başlandı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, 24 Mayıs itibariyle 3 farklı alanda yapılan kazılarda çok önemli eserler ve yapıların ortaya çıktığını belirterek, kazıların son döneminde ise dokuma tezgahı bulunduğunu kaydetti.

Alkan, “Perre Antik Kent’te yaşayan toplumların üzüm ve tahılın yanında dokuma tezgahının bulunması onların dokumacılık yaptığını bize gösterdi. Kış mevsiminin gelmesinden dolayı burada herhangi bir iklim şartından dolayı kazı alanına zarar vermemesi için geçici bir süreliğine kazı alanının üzeri branda ile kapatılacaktır” dedi.

Kaynak: iha
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