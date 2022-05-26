Minik öğrencilerin 'Mini Mina Türk' sergisi açıldı

Abuzer -Hatice Yıldırım ilkokulunun 2.sınıf öğrencileri tarafından açılan Mini Mina Türk sergisine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

81 ili tanıtan eserlerin sergilendiği açılış sonrası sergiye katılanlar sergilenen eserleri inceleyerek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiler.

Açılış sonrası değerlendirmede bulunan Abuzer -Hatice Yıldırım ilkokulu Sınıf Öğretmeni Salih Gültoplayan,"Abuzer-Hatice Yıldırım İlkokulu 2/C Salih Gültoplayan,2/G Zeynep Kaya Tekdal,2/B Şendoğan Şahin ve 2/E Yasemin Bağcı öğretmenlerimizin, öğrencilerinin hazırlamış olduğu Mini Minia Türk Sergisi muhteşem bir katılım ve coşkuyla sergilendi. Öğrencilerimizin velileri ile birlikte hazırladıkları 81 ilimizin 81 eseri el emeği göz nuru atıklar değerlendirilerek hazırlanmış ve sergilenmiştir. Öğrencilerimiz ve velilerimiz sergimizi gezerek kısa bir Türkiye turu yapmış oldular. Okulumuz folklor ekibi güzel bir gösteri sundular. Katılımlarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okul müdürlerine, öğrenciler ve velilere teşekkür ediyorum."dedi.