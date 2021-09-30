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Adıyaman Turizm Platformu ilk toplantısını yaptı

Adıyaman Turizm Platformu, kentin turizm potansiyelini ayağa kaldırma adına ilk toplantını gerçekleştirdi.

30 Eylül 2021 Perşembe 17:52
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Adıyaman Turizm Platformu ilk toplantısını yaptı

Bir otelde düzenlenen Adıyaman Turizm Platformu toplantısında; Adıyaman’ın turizmi başlığı altında tarihi ve kültürel zenginlikleri, turizm gelirleri, acenteler ve oteller arasında yapılan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Adıyaman Turizm Platformu tarafından yaklaşık 5 aydır süren çalışmalar kapsamında ‘Adıyaman Turizminin Geliştirilmesi’ çerçevesinde izlenecek yol haritası belirlendi.

“Bu platform hiç bir kimsenin siyasi arka bahçesi veya vitrini olmayacaktır”

Yapılan toplantı sonunda açıklama yapan Adıyaman Turizm Platform (ATUP) Başkanı Mehmet Turan, "Kurmuş olduğumuz ‘Adıyaman Turizm Platformunun’ ilk toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplantıya katılan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Müsait olamayıp katılamayan üyelerimizi de önümüzdeki ilk toplantıda aramızda görmek isteriz. Bu platform çatısı, gönüllülük esasına dayanarak çalışacak olup, Adıyaman turizminin kalkınmasında çalışacak işletmeler, STK’lar kurum-kuruluşlar ve temsilcileri bu platforma üye olabileceklerdir. Bu platformun mütevelli başkanı da Adıyaman’ın valilik makamı olması arzusunda da en kısa sürede teklifimizi, Valimiz Mahmut Çuhadar'a arz edeceğiz. Bu platform siyaset üstü olacaktır. Hiç bir kimsenin siyasi arka bahçesi veya vitrini olmayacaktır. Burada amaç kamu, yerel yönetimler, STK’lar, üniversite ve sektörün asıl aktörlerinin temsilcilerini bir araya getirerek, resmi ve sivil  yönetişim anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürmek, alacağı kararları da tavsiye niyetinde gerekli mercilere iletmektir. Platformumuzun Adıyaman’a, turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

 

 

Kaynak: PHA
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