2004 yılında Eskişehir'de mütevazı bir ekiple yola çıkan KRC Elektromarket, bugün 16 şubesi ve 120'den fazla çalışanıyla sektörün önde gelen markalarından biri haline gelmiştir. Müşteri odaklı hizmet anlayışı, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla elektrik malzemeleri sektöründe fark yaratan KRC, kaliteli ürün, hızlı teslimat ve uygun fiyat politikasıyla binlerce müşterisine güvenilir çözümler sunmaktadır.

Geniş Ürün Yelpazesi ve Röle Çözümleri

KRC Elektromarket, 600'ü aşkın markanın ürünlerini bünyesinde barındıran geniş stok gücüyle müşterilerinin ihtiyaçlarına anında yanıt vermektedir. Özellikle endüstriyel otomasyon ve elektrik sistemlerinde kritik bir rol oynayan röle çözümlerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan marka, farklı voltaj ve akım değerlerine uygun röle seçenekleriyle profesyonel çözümler sunar. Rölelerin yanı sıra, otomasyon ekipmanları, kablo, aydınlatma ve enerji ürünleri gibi geniş bir kategoride hizmet veren KRC, her projeye uygun çözümler üretmektedir.

Müşteri Memnuniyeti ve Teknolojik İnovasyon

KRC Elektromarket, müşteri ilişkilerinde samimiyet ve güveni temel alarak uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, çalışanlarının performansını PERMAS 360 Sistemi ile değerlendirerek sürekli gelişimi teşvik etmektedir. Ayrıca düzenli eğitimlerle personel yetkinliklerini artıran KRC, teknoloji ve inovasyonu merkezine alarak müşterilerine en güncel ürün ve hizmetleri sunmaktadır.

Garanti Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen "Garanti KRC Kart" ile müşterilerine vade farksız alışveriş imkânı sağlayan marka, bütçe dostu ödeme seçenekleriyle alışveriş kolaylığı sunmaktadır. Aynı zamanda, ISO belgeleri ile kalite standartlarını garanti altına alan KRC, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.

Dijitalleşme ve Online Alışveriş Kolaylığı

"Kaliteli Ürün, Rahat Alışveriş, Cazip Fiyat" ilkeleri doğrultusunda büyümeye devam eden KRC Elektromarket, dijital dönüşüm sürecini hızlandırarak müşterilerine online alışveriş imkânı sunmaktadır. Elektrik malzemeleri ve röle gibi teknik ürünlerin kolayca sipariş edilebildiği e-ticaret platformu sayesinde, müşteriler ihtiyaç duydukları ürünlere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmektedir.

Sektördeki 20 yıllık deneyimiyle güvenin ve kalitenin adresi olan KRC Elektromarket, geniş ürün yelpazesi, uzman kadrosu ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla büyümeye devam ediyor. Elektrik ve otomasyon ihtiyaçlarınız için en doğru çözümleri bulabileceğiniz KRC Elektromarket’i ziyaret ederek avantajlı alışveriş fırsatlarını keşfedebilirsiniz.