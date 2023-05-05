KKTC'de Yeşilırmak köyünün güney kısmında öğle saatlerinde başlayan ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangını söndürme çalışmalarına, devletimizin ilgili bütün birimleri büyük bir özveriyle devam ettiği kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangına yönelik yaptığı yazılı açıklamada, yangına ilk müdahalenin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı helikopter, GKK ekipleri, Orman Dairesi, itfaiye ve Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtirken, yapılan girişimler sonucunda Türkiye’den de yangına müdahale etmek için yangın söndürme helikopteri, bölgeye intikal etmek için yola çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, "Verdiğim direktif doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun’un Kriz Teknik Komitesi vasıtasıyla yaptığı girişimler sonucunda, gerekli aranjmanın sağlanarak GKRY’den de bir yangın söndürme uçağının yangın yerine intikal etmek için hazırlandığını vurgulamak istiyorum. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle rüzgârın yarattığı mukavemete rağmen yangının kontrol altına alınması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

Bu arada TAK Ajansı'nın aktardığı habere göre, KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ise Yeşilırmak bölgesinde 7-8 farklı noktada yangının dağınık bir şekilde devam ettiğini bildirdi.