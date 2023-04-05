Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkımın olduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da 30’u rehber, 35’i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve veli toplam 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, Siverek Cezaevine nakledildi. Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin Geçici ve Özel Komite'nin Adıyaman ziyaretinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında alına yapılan görüşmenin ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Isias Otel'in enkaz alanında incelemede bulundular. Heyet, depremde yıkılan otel enkazına gelerek incelemelerde bulunarak alana siyah çelenk bırakan bırakarak dua ettiler.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu,"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen depremle ilgili olarak başlatılan adli sürecin izlenmesi amacıyla oluşturulan komitemiz. 8 milletvekiliyle bugün Adıyaman'dayız. Herşeyden önce bu büyük bir acı Türk milletinin başı sağolsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Anavatan Tükriye Cumhuriyetinin acısı bizimde acımızdır. Hayatımız devam ettiğim müddetçe bu acıyı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Depremin ilk gününden itibaren hükümetimiz, elçiliğimiz, komutanlarımız, cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren Adıyaman'a bir uçak göndererek yaraların sarılması anlamında gerekli girişimleri yapmıştır. Ve gerekli desteği Adıyaman özelinde tüm 11 ile katkı sunmaya çalışmıştır. Tabi komitemizin özel bir görevi vardır. Başlatılan bir soruşturma vardır. Isias davası olarak bilinen bu soruşturmada bizim maalesef 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tabi ki çok fazla ölümüz vardır. Türk milletinin tekrardan başı sağolsun. Ama bu gencecik yavrularımız Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, öğretmenleri, aileleri hayatlarını kaybetmiştir bu acıyı unutmamız mümkün değildir. Bununla ilgili bir soruşturma başlatılmıştır. Bugün burada valimizle biraz önce Cumhuriyet Başsavcı ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Soruşturma dosyasıyla ilgili gerekli bilgileri aldık. Çok fazla dosya var ama bizi mutlu etmiştir ki; özel olarak bu dosyada savcılık makamı tarafından ilgi alaka vardır. Dosyayla ilgili tüm raporlar. Statik raporlar, mimari dosya hepsine erişilmiştir. Ve enkaz kalkmadan numuneler alınmıştır. Bu numuneler incelenmek için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Şuan dosyada 5 tutuklu vardır. Daha fazla tutuklamanın olabileceğine dair soruşturmanın genişletilmesi devam etmektedir. Dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine, yargısına güveniyoruz. Orada KKTC vatandaşlarımız bizden bu konuda tabi ki; haber bekliyorlar dosyanın süreciyle ilgili ama bu sürecin usulüne uygun olarak ilerlediğini görmekten memnun olduk. Bir kez daha ifade etmek istiyorum bizim tek amacımız yargının işine karışmak değil adaletin tecelli etmesini görmektir. O 35 kardeşimizin 25 yavrumuzun ailelerinin de bizden beklentisi budur. Bu uğurda biz bir takip bürosu gibi bu süreci takip edeceğiz. Günün sonunda da suçluların en ağır şekilde yargılanmasını talep edeceğiz tabi ki; sadece Isias özelinde değil deprem öldürmüyor maalesef hatalı binalar kolon çalan, kolon kesen, malzemeden çalan müteahhitler ve bina sahipleri öldürüyor. Bunun önüne hepimizin geçmesi gerekiyor. Bu davalarda caydırıcılık anlamında bizim için özel öneme sahiptir. Isias davası sadece Kıbrıs’ın değil aynı zaman da Türkiye Cumhuriyeti’nin de davasıdır. Bu davanın sonucu bizler için çok önemlidir."dedi.

Heyet, daha sonra alanda inceleme yaparak kalıntıların incelemesinin ardından kentten ayrıldılar.



Kaynak : PHA