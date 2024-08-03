Adıyaman’da bir süredir gündem olan Adıyaman kent Konseyi seçimlerinin iki başlı olacağı tartışmalarına yargı son noktayı koydu.

Adıyaman kent Konseyi Yürütme Kurulu, yasal süresi içerisinde genel kurula giderek, 14 Temmuz 2024’te seçim yapmış, büyük bir katılımla mevcut Kent Konseyi Başkanı H. Sinan Temel ve yürütme kurulu seçilmişti.

Ancak Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kent Konseyini genel kurula sadece kendisinin götüreceğini belirterek, “Kent Konseyinin ilk kez oluşacağı iller” gibi değerlendirmişti. Uzun süredir tartışma konusu olan olaya yargı son noktayı koyarak, 4 Ağustos’ta yapılması planlanan alternatif Kent Konseyi Genel Kurulunu iptal etti.

İptal kararında şöyle dendi; “Dava konusu işlemin okunaklı bir örneği ibraz edilerek anılan işlemin hangi tarihte tesis edildiğinin bildirilmesinin istenilmesine,

“Dava konusu işlemin Kent Konseyi Genel Kurulu toplantısı yapılmasına ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye (15) gün süre tanınmasına, ara kararı gereklerinin yerine getirilmemesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun davalı idareye bildirilmesine 30/07/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”