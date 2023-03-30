Kasko sigortası, temel teminatlarla birlikte, araç sahibinin ihtiyaçlarına ve taleplerine bağlı olarak ek teminatlar sunar. Bu ek teminatlar, kapsamı genişletir ve daha fazla güvence sağlar. Kasko ek teminatlarının neler olduğunu Ethica Sigorta Yönetim Kurulu üyesi Işıl Aksoy anlattı.

Kasko ek teminatları, standart kasko poliçelerine ek olarak sunulan ve araç sahiplerinin daha geniş kapsamlı bir sigorta güvencesi elde etmelerini sağlayan ekstra hizmetlerdir. Ek teminatlar, her sigorta şirketinde farklı olabilir ve belirli bir ücret karşılığında poliçeye dahil edilir.

● Hırsızlık Teminatı: Araç hırsızlığı durumunda tazminat ödemesi sağlar.

● Ferdi Kaza Teminatı: Araç içinde bulunan kişilerin yaşayabileceği kaza durumlarında, ölüm ve sürekli sakatlık gibi durumlar için tazminat ödemesi sağlar.

● Yangın Teminatı: Araçta çıkan yangın sonucu meydana gelen zararları karşılar.

● Cam Kırılması Teminatı: Araç camlarının kırılması ya da çatlaması durumunda masrafları karşılar.

● Yedek Parça Teminatı: Araçta kullanılan yedek parçaların orjinal olma zorunluluğunu kapsar.

● Doğal Afet Teminatı: Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler sonucu meydana gelen hasarları karşılar.

● İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı: Üçüncü şahıslara verilen zararlar için ek teminat sağlar.

● Yol Yardım ve Araç Kurtarma Hizmeti: Araç arıza, kaza veya benzeri durumlarda yol yardımı ve kurtarma hizmeti sağlar.

Kasko Ek Teminatlarından Nasıl Yararlanılır?

Kasko ek teminatlarından yararlanmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

İhtiyaçlarınızı belirleyin: Kasko ek teminatları, farklı durumlar ve ihtiyaçlar için hazırlanmıştır. Öncelikle hangi ek teminatların sizin ve aracınız için uygun olduğunu belirleyin.

Sigorta şirketlerini araştırın: Piyasadaki sigorta şirketlerinin sunduğu ek teminatları, kasko fiyatlarını ve hizmet kalitesini karşılaştırarak araştırın. Bu, doğru ek teminatları ve uygun bir fiyatı belirlemenize yardımcı olacaktır.

Poliçe seçimi yapın: Karar verdiğiniz ek teminatları içeren bir kasko poliçesi seçin. Bu poliçeyi seçerken, sigorta şirketinin güvenilirliği ve müşteri hizmetleri kalitesi gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Poliçeyi satın alın: Seçtiğiniz poliçeyi satın alarak ek teminatların kullanımına başlayabilirsiniz. Poliçe süresi boyunca, bu ek teminatlar sizin ve aracınız için ekstra güvence sağlayacaktır.

Hasar durumunda başvuru yapın: Ek teminatlar kapsamında bir hasar meydana gelirse, derhal sigorta şirketine bildirin ve hasar başvurusunda bulunun. Şirket, başvuruyu değerlendirecek ve hasarın tazmini veya onarımı ile ilgili süreçleri başlatacaktır.

İşlemleri takip edin: Sigorta şirketi ile iletişim halinde kalarak hasar başvurunuzun durumunu takip edin ve gereken belgeleri eksiksiz sunun. Bu, sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Ek teminatlar, aracınızın ve sizin için ekstra güvence sağlar. Bu nedenle, ihtiyaçlarınıza uygun ek teminatları seçerek kasko poliçenizi güçlendirmekte fayda vardır.