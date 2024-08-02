Konteyner kentlerde vatandaşların dile getirdiği içme suyu taleplerinin kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması amacıyla Vali Osman Varol’un girişimleri ve hayırseverlerin katkılarıyla tedarik edilen su arıtma cihazları K-1 Konteyner Kentteki tüm hanelere AFAD ekipleri tarafından takılmaya başkandı.

Vali Varol, "Su arıtma cihazlarımızın K-1 Konteyner Kentteki vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor cihazların alınması noktasında katkı sunan tüm hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz.

Konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetini önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

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Kaynak : PHA

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