Mardin'e gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği'e girişinde Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Valilik Makamına geçti.

Güven ve huzurun hakim olduğu Mardin’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Orgeneral Çetin, teşkilatın İlimizdeki faaliyetlerine ve güvenlik durumuna dair Vali Demirtaş ile görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Çetin, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Demirtaş’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Orgeneral Çetin’e ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Orgeneral Çetin’e Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu eşlik etti.