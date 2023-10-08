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Alınan bilgiye göre Türkiye genelinde 31 ilde Suç Örgütlerine yönelik düzenlenen Kafes Operasyonu’nun İzmir ayağında çeşitli adreslere baskın düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; İzmir’de haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteren AKTAŞLAR suç örgütü ve diğer suç örgütlerine silah temininde bulunan grupları çökertmeye yönelik, İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde 31 şahsa eşzamanlı 72 ekip ve 145 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.AKTAŞLAR ve diğer suç örgütlerine mensup 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonlar kapsamında bugün yapılan aramalarda; 8 adet Tabanca, 11 adet Pompalı Tüfek, 32 adet Kartuş, 377 adet Fişek, 7 adet Uyuşturucu Hap ,1 adet balistik yelek, 5 adet tabanca şarjörü, 9 adet tüfek şarjörü,7 adet tabanca,6 adet şarjör,18 fişek ele geçirildi.