İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da dün düzenlenin operasyonlarda 286 kilo esrar ve 9 bin 900 captagon hap ele geçirildiğini, 151 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda: 286 kilo esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltında. İstanbul emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1615960841836191745