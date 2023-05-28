10 Nisan 2023 tarihli ve 32159 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre, internet haber siteleri de Basın Kartı Yönetmeliği'ne uygunluk başvurusu yapabiliyor.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, bu kapsamda başvuru yapmak isteyen internet haber sitelerinin aşağıda yer alan belgelerle birlikte bölge müdürlüklerine müracaat edebileceklerini duyurdu.

GEREKLİ BELGELER VE ŞARTLAR

Peki, internet haber siteleri için gerekli belgeler ve şartlar neler?