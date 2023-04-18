İletişim Başkanlığı'nın 16-17 Nisan'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni'nde tartışmalara neden olan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili karara ilişkin açıklama da yer aldı.

Bir dizi filmdeki kadına şiddet sahneleri dolayısıyla yayımlandığı kanala uygulanan “program durdurma” cezasıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar üretildiği tespit edildiğine dikkati çekilen bültendeki açıklamada, cezanın nedeni olarak gösterilen sahneler ve sansür iddialarının aksine, dizinin 10 Mart 2023 tarihinde saat 20.47’de yayınlanan 18’inci bölümündeki bazı sahnelerine yönelik kamuoyunda yoğun tepki oluşmuş ve RTÜK'e çok sayıda şikayet ulaştığının altı çizildi.

Yapılan incelemeler sonrasında dizinin tepki çeken bölümündeki sahnelerde kadına yönelik şiddetin yer aldığı tespit edildiği belirtilen açıklamada,"Radyo ve Televizyonların Kuruluş

ve Yayın Hizmetleri Hakkında 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının s bendinde yer alan, “Yayın hizmetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.” hükmü kapsamında ‘program durdurma’ cezası uygulanmıştır. RTÜK, daha önce de “kadına şiddet” sahneleri içeren bir dizi filmle ilgili “program durdurma” cezası uygulamıştır" ifadeleri yer aldı.