Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman Atatürk Bulvarı Saat Kulesi ile yeni Valilik binası arasında yıkılan yapıların havadan görüntüsü depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne sererken kent hayalet şehre döndü.

Yaralar sarılmaya çalışılırken, arama ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Kentte vatandaşlar yakınlarının enkaz altında bekleyişi sürerken drone ile havadan görüntülenen kent merkezi hayalet şehre döndüğü görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük hasara yol açan depremde son durum vatandaşlar tarafından takip edilirken 10 ili vuran depremde son dakika gelişmeleri AFAD tarafından açıklandı. AFAD tarafından yapılan deprem son durum açıklaması ile 20 bin 665 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin 88 kişinin kurtarıldığı açıklandı.