Adıyaman’da otomobil ile hafif ticari taksinin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, ehliyetsiz sürücü Civan Alişan Harmancı yönetimindeki 02 FL 061 hafif ticari plakalı araç, Faruk Çalışkan idaresindeki 01 CCG 22 araç ile çarpıştı.

Çarpışma sonucunda araç kaldırıma çıkarak durabildi. Araç içerisindeki Baran Güven çarpışmanın etkisi ile yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık görevlileri yaralı şahsı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hafif ticari araç sürücüsün yaşı küçük ve ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.