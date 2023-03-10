Yardım çalışmalarının yanı sıra şu sıralar ikinci albümünün ve Avrupa turnesinin çalışmalarını sürdüren Güneş, ‘10.000 Parça’sı bugün itibariyle Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Empatisi yüksek sözlere sahip şarkıda, genç şarkıcı Güneş, zor durumda olanların duygularıyla onlara umut aşıladı.

Pop ve R&B tınılarına taşıyan, sözü ve müziği Güneş’e ait olan şarkının düzenlemesi ise Hamburglu prodüktör ikili The Ironix tarafından üstlenildi.

Şarkının kapak görselini de tasarlayan Güneş, tüm telif gelirlerini de depremzedelere aktaracak ve bir nebze de olsa yaraları sarabilmeye katkıda bulunacak

Öte yandan kendi sosyal medyasından meslektaşlarına çağrıda bulunarak ‘’S.O.S. : Sesim Olsun Sesin” konserini organize eden Güneş, geliri depremzedelere bağışlanacak olan konser için 11 Mart’ta Volkswagen Arena sahnesinde olacak. Heja’nın moderatörlüğünü yapacağı konserde, Ati242, Bege, Eno, Elif, Kök$VL, Lvbel C5, Mavi, Reckol, Sansar Salvo, Sefo, Şam, Şanışer & Sokrat ST, Şehinşah ve Tuhan da dinleyicileriyle buluşarak, bu yardım gecesine katkıda bulunacak.

.