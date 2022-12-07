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Akustik Tavan Panelleri

Seobaz
Seobaz
07 Aralık 2022 Çarşamba 11:35
6 Okunma
Akustik Tavan Panelleri

Ses yalıtımında sıklıkla karşılaşabileceğiniz ürünler arasında yer alan akustik tavan panelleri ortamdaki ses karmaşasını kontrol altına alan ürün çeşidir. Birçok modelde sizlere dekoratiflik sunmak açsından üretimi sağlanmaktadır. Oval, üçgen, dikdörtgen, kare, beşgen, altıgen ve daha birçok 3 boyutlu seçeneklerde üretilebilmektedir. İç mekan dekorasyonunda tercih edilen akustik panel, ses kaybının önemsendiği ortamlarda, duvar, tavan ve tabanda kullanılan bir tür dekorasyon ürünüdür. Farklı malzeme ve türdeki modelleri ile akustik panel kullanım alanları birbirinden ayrılmaktadır. Akustik Tavan Panelleri ile birlikte alanınızda uyum sağlayabilecek akustik duvar panelleri talebinize istinaden aynı renklerde üretilerek uygulanabilmektedir. Firmalarda kullanım sağlandığında firma logosu deseninde cnc kesim yapılarak veya akustik panellerin üzerinde yer alan akustik kumaşların üzerine baskı alınabilmektedir.

Akustik dekorasyon ürünleri hem iş hem de ev dekorasyonu için kullanılabilmektedir. Sesin kalitesinin önemli olduğu sinema salonları, konferans salonları, toplantı odaları ya da sinema seti kurulmuş evin küçük bir odası akustik panel kullanım alanları içerisinde sayılabilir. Konser Salonları ve Oditoryumlar, Kongre Merkezleri, Oteller ve Kongreler, Sinema Salonları ve Sinemaları, Parlamento Binaları, Spor Stadyumları, Tiyatrolar, Üniversiteler ve Okullar. Konferans salonları, tiyatrolar, düğün salonları, sinemalar, opera evleri, alışveriş merkezleri, restoranlar, radyo ve TV stüdyoları, ofisler, kalabalık ofisler, telefon hattı merkezleri, çağrı merkezleri, çekim merkezleri, fitness merkezleri, çağrı merkezleri, yüzme havuzları, düğün odaları, kış bahçesi Çalışma salonları ve daha birçok alanlarda ürünlerin kullanımı sağlanmaktadır. Ses yalıtımı için kullanılan yalıtım ürünlerinden olan akustik panel, akustik düzenlemeler için de ideal seçimlerden biridir. Sesin içerisinde absorbe olmasını sağlayan bu ürünler ile yalıtım en iyi şekilde sağlanmaktadır. Akustik Tavan Panelleri görünüm açısından tercih edebileceğiniz bazı uygulama modelleri bulunmaktadır. Bu uygulama modelleri arasında baffle, yüzer, kanopi tavan panelleri modelleri bulunmaktadır. Askı aparatları ile veya tavan yüzeyine ürünlerin direk uygulaması sağlanabilmektedir. Akustik yüzer tavan panellerinin etrafına sarılmış akustik kumaş kullanmanın arkasındaki bilim, akustik tavan kaplama panellerinin aslında sesi (akustik enerji) hapsetmesidir. Bu enerjinin daha sonra çarpıştıkları ve kapladıkları yüzeylerden “sıçraması” ve yansıması önlenir. Turkish Acoustic tarafından üretimi gerçekleştirilen akustik tavan panelleri sizlere en doğru çözümler sağlayabilmesi açısında içerisinde akustik sünger dış katmanında ise akustik kumaş kullanımı sağlanarak üretimi gerçekleştirilmektedir.

Akustik panellerde doğru emilim sağlanması açısında iç katmanında akustik süngerlerin kullanılması gerekir, ürünlerin ucuz maliyetlere ulaşması açısından taş yünü cam yünü gibi malzemeler tercih edilebilmektedir. Fakat taş yünü, cam yünü gibi materyallerin yankı yalıtımında sizlere çok büyük artısı olmayacaktır. Turkish Acoustic tarafından teknik şartnamelere uygun üretimi gerçekleştirilen Akustik Tavan Panelleri de dahil olmak üzere birçok ürün hakkında bilgi edinmek için web sitelerini veya satış ofislerini ziyarete ederek ürünlerin sertifikaları emilim değerlerinin yer aldığı test sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

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