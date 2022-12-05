Yeşilyurt ve Malazgirt Mahallelerinde kaldırım düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırımlarda, cadde ve sokaklarda başlattığı düzenleme çalışmalarına ihtiyaç duyulan her noktada devam ediyor. Vatandaşların yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, çalışmalarına kilit taşı bakım ve yenileme çalışmaları ağırlıklı olmak üzere, kaldırım ve bordür çalışmalarını şu sıralar Yeşilyurt ve Malazgirt mahallerinde sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile yollar ve kaldırımlar iyileştirilerek daha düzenli hale getiriliyor.

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, buradaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Çalışmaları yerinde gören mahalle sakinleri de, mutluluklarını dile getirerek, belediye yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: PHA