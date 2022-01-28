Valilikten buzlanma ve çığ uyarısı

Adıyaman Valiliği, kar yağışıyla birlikte buzlanma başta olmak üzere oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isteyerek, vatandaşları uyardı.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada çığ ve buzlanma riski olduğunu belirterek geçen hafta salı günü Adıyaman genelinde yağan ve muhtemelen donmuş olan kar kütlesinin üzerine geçtiğimiz salı günü tekrar yağan kar kütlesinin, oluşan kaygan zemin nedeniyle çığ oluşturma riski oluşturduğunu ve bu risk nedeniyle özelllikle morfolojik olarak eğimin yüksek olduğu merkeze bağlı kuzeyde bulunan yerleşim birimleri, Gerger, Sincik, Çelikhan, Gölbaşı ve Tut ilçelerimizdeki vatandaşların çiğ riskine ve buzlanmaya karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği ifade edildi.