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Vali Çuhadar'ın '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle mesaj yayımladı.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 10:15
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Vali Çuhadar'ın '19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Anadolu’nun her köşesine yayıldığı ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan sürecin de başladığı tarih olduğunu belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve yolumuzu aydınlatan tarihi bir adımdır.
Tarih boyunca devletlerin kaderini tayin eden önemli dönüm noktaları vardır. Zaferlerle dolu şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihi ise Atatürk öncülüğünde aziz milletimizin bağımsızlığı için Samsun’da istiklal meşalesini ateşleyerek, Anadolu’nun her köşesine yayıldığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan sürecin de başladığı tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak Türk Gençlerine armağan etmesi son derece anlamlı ve gençlere duyulan güvenin de simgesidir.
 103 yıl önce bugün Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, halka halka yayılan ışığıyla tarih yürüyüşümüzde yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatmaya devam etmektedir."dedi.
"Huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum"
Bu yolda ülkenin umudu ve göz bebeği olan gençlerin yanında olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Vali Çuhadar,"İstiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs gününün sizlere armağan edilmesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve aziz milletimizin sizlere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Vatanını canından üstün tutan ecdadımızın verdiği mücadeleler ve büyük fedakârlıklar sonucu kurulan Cumhuriyetimiz ve Devletimiz sizlere emanettir. Bu aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, ülkemizi hep birlikte daha huzurlu günlere taşımanın gayreti içinde olacağınıza inanıyorum.
Bizler Türk gençliğinin, önce Malazgirt ovasında, sonra İstanbul surlarında, daha sonra Çanakkale'de ve 19 Mayıs 1919'da Samsun limanında vatan millet ve mukaddesat uğruna verilmiş onurlu mücadelelere sahip çıkacaklarına, gerektiğinde, ecdadımızın üstlendikleri tarihi rolü üstleneceklerine yürekten inanıyor ve bu yolda ülkemizin umudu ve göz bebeği olan gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet ederek, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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