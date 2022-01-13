Vali Çuhadar'dan genç avukatlara ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Dündar Hukuk Bürosu'nu ziyaret ederek, ikiz kardeşlere İade-i ziyarette bulundu.

Vali Çuhadar, Dündar Hukuk Bürosu Avukatları Burak Dündar ve Furkan Dündar'ı ziyaret ederek, avukatlık mesleği hakkında sohbet ettiler.

Vali Çuhadar, genç avukatlara başarılar dileyerek, Burak Dündar ve Furkan Dündar'a başarılar diledi.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Av. Burak Dündar, ise şunları söyledi:

"Sayın valimizin ziyaretleri bizleri ziyadesi ile mutlu kılmıştır. Meslek büyüğümüz olan sayın Valimizin engin tecrübelerinden faydalandık Dündar Hukuk Bürosu adına Sayın Valimize teşekkür ediyorum"dedi.