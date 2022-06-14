Vali Çuhadar'a Jandarma Teşkilatının 183. Kuruluş yıldönümü ziyareti

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yılı dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve jandarma personeli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaparak İstiklal Marşı’nı okudu.

Çelenk sunma töreninin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, jandarma personeli ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim edip, yaklaşık 2 asra dayanan köklü geçmişiyle önemli bir misyonu yerine getiren Jandarma Teşkilatına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt Vali Mahmut Çuhadar’a Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü dolayısıyla il genelinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "Jandarma Teşkilatımız, 183 yıldır güven ve huzurun tesisi için gece gündüz demeden büyük bir aşk ve sadakatle vatan nöbetini sürdürmektedir. Jandarma Teşkilatımız, tecrübeli kadrosu, disiplinli görev anlayışı, yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi ile üstlendikleri her görevi hakkıyla yerine getirerek gösterdiği kahramanlıklarla halkımızın daima güven ve sevgisine mazhar olmuştur. Aziz milletimizin sonsuz güvenine mazhar olan Jandarmamızın 183. kuruluş yıldönümünü kutluyor, ilimizdeki huzur ve güven ortamının tesisinde gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanımız Albay Bilgihan Yeşilyurt’un şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Büyük fedakârlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum"dedi.