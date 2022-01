Vali Çuhadar, basın mensupları ile 2021 yılını değerlendirdi

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla tarihi Tuz Hanında Adıyaman’daki Basın Cemiyeti Başkanları, yaygın ve yerel basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, eğitimden, sağlığa, tarımdan, spor yatırımlarına, kırsal kesime yönelik hizmetlerden sosyal projelere ve kentteki asayiş ve güvenlik hususlarına kadar birçok alanda il genelinde yapılan yatırım ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı değerlendirme toplantısına, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, yatırımcı kurum amirleri ile basın mensupları katıldı.

"Basın, devlet ile halk arasında iletişim köprüsüdür"

Toplantıda Adıyaman’da görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün kutlayarak söze başlayan Vali Mahmut Çuhadar, şunları söyledi,"Öncelikle halkımızı bilgilendirmek maksadıyla, gece gündüz demeden, yaz-kış, yağmur çamur demeden, mesai mefhumu gözetmeden her şartta görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan ve bu doğrultuda şehrimize katkı sunan siz değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevinizde başarılar diliyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi Basın, devlet ile halk arasında iletişim köprüsüdür. Ülkemizin ve ilimizin sorunlarının kamuoyuna aktarılmasında ve etkin çözüm önerileriyle toplum düzeninin daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan siz değerli basın mensuplarımızın yorum ve görüşleri bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamaktadır"dedi.

"Projelerin devam ettiği ve başarıyla bitirildiği bir yıl oldu"

2021 yılını da kısaca değerlendiren Vali Mahmut Çuhadar, “Bildiğiniz gibi 2 yıldır bütün dünyayı saran bir salgınla karşı karşıyayız. Bütün dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkileyen bu salgında 2021 yılı, ülkemiz, bölgemiz ve dünyada da yaşanan bazı olumsuzluklara ve bunlara karşı verilen kıyasıya mücadeleye rağmen başlatılan projelerin devam ettiği ve başarıyla bitirildiği bir yıl oldu. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi hizmet kalitemizi daha da arttırarak, ilimizin gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Üreterek, ürettikçe büyüyerek ve güçlenerek ilimizi her alanda hak ettiği üst seviyelere çıkartacağız. Adıyaman’da Göreve başladığım ilk günlerde şu hususun altını özellikle çizmiştim. Adıyaman’da ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleşmesi, refahın artırılması ve binlerce yıllık kültürün harmanlandığı Adıyaman’da mevcut hoşgörü ortamının daha da pekiştirilmesi için gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışacağımızı ifade etmiştim. Hamdolsun 18 aylık görevim süresince vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak Adıyaman’da önemli çalışmalar ve önemli projeleri hayata geçirmek çalışma arkadaşlarımızla yoğun gayret sarf ettik"dedi.

"Şevk ve enerjiyle çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz"

2021 yılındaki çalışmaların 2022 yılında da artarak devam edeceğini belirten Vali Çuhadar” 2021 yılında Adıyamanlı hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, ilimizin refaha erişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitimden-sağlığa, tarımdan- turizm alt yapısının iyileştirilmesine, Gençlik Spor yatırımlarından, KÖYDES-İpekyolu Kalkınma Ajansı projelerinin uygulanması ile yol ve alt yapı hizmetleri gibi toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu çok önemli hizmetleri hayata geçirdiğimize inanıyorum. Bu hizmetleri hayata geçirirken vatandaşlarımızın memnuniyetini daima ön planda tuttuk. 2022 yılında da Adıyaman'ı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için inancımızı ve umudumuzu tazeleyerek, daha çok çalışacağız. Yeni bir şevk ve enerjiyle çok daha büyük projeleri hayata geçireceğiz. Güzel Adıyaman'ımızı layık olduğu seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda inanıyorum ki, ilimiz hak ettiği yere gelecektir. Yapılan bu yatırımlarla Adıyaman’ın geleceğinden daha çok umutluyuz. Tamamlanan ve devam eden projelerin ülkemize ve ilimize hayırlı olması temennisiyle, mevcut hoşgörü, kardeşlik ve huzur ortamının gelişerek devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu

"Daha yaşanılabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerletiyoruz"

Vali Çuhadar konuşmasının devamında konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlimizin en doğusundan en batısına milletimizin huzuru ve refahı için çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı hizmet ekseninde yürüttük. İlin yöneticileri olarak yaptığımız tüm yatırım ve çalışmalarda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza daima hissettiriyoruz. Adıyamanlı hemşerilerimizin huzur ve refahını her şeyden üstün tutarak, toplumsal anlamdaki refahın milletçe el ele verip çok çalışarak elde edilebileceği sözünü düstur edindik. Huzur ve Kardeşlik diyarı Adıyaman’ın geleceğine yönelik önemli yatırımlar yaparak, ilimizi daha yaşanılabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerletiyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere her anlamda büyük katkı ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, ilimizin değerli Milletvekillerine, kıymetli mesai arkadaşlarıma ve yapılan hizmetleri takdir ederek memnuniyetlerini dile getiren Adıyamanlı hemşerilerime ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum"dedi.

Vali Mahmut Çuhadar’ın açılış konuşmasının ardından, yatırımcı kurum amirleri kurumlarınca 2021 yılında gerçekleştirdikleri yatırım ve faaliyetlerin sunumunu yaparak 2022 yılında yapacakları çalışmaları değerlendirdi.

