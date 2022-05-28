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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Desteklemeler artırılarak devam etmeli

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2021 yılı anaç koyun keçi destekleme ödemelerine ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:21
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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Desteklemeler artırılarak devam etmeli

Anaç koyun keçi varlığında yüzde 10’luk artış
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik öncelikle anaç koyun keçi varlığına dikkat çekerek “  2021 yılı anaç koyun keçi desteklemeleri kapsamında 21 milyon 558 bin 679 baş anaç koyun, 5 milyon 260 bin 202 başı anaç keçi olmak üzere toplamda 26 milyon 818 bin 881 baş anaç koyun keçi varlığımız mevcuttur. Dolayısıyla 2020 yılı için 24 milyon civarında olan anaç koyun keçi sayısı bir yılda 27 milyon civarına yükselmiştir. Başta pandemi olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışların getirdiği zorluklara rağmen anaç sayımızda azalma beklenirken yüzde 10 civarındaki bu artışı oldukça önemli ve anlamlı buluyoruz. Dolayısıyla anaç sayımızın yükselmesini sektörel anlamda geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan en önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriyor ve bu durumu sektörümüz adına memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da başta anaç koyun keçi sayımız olmak üzere halen 57,5 milyon baş olan koyun keçi sayımızı da hedeflerimiz doğrultusunda artırmış oluruz “ dedi.
213 bin yetiştiriciye 830,8 milyon lira anaç koyun keçi desteği
Anaç koyun keçi desteklemelerinden faydalanan yetiştirici sayısında da artış kaydedildiğini belirten Çelik, açıklamasında “ Anaç koyun keçi desteklerine müracaat eden ve bu destekten faydalanan yetiştirici sayımız 2020 yılı destekleri kapsamında 201 bin 509 iken 2021 yılı için bu rakam 213 bin 372 ye yükselmiştir. Desteklerden ne kadar çok yetiştiricimiz faydalanırsa bizim memnuniyetimiz de o kadar fazla olur. 2021 yılı için toplamda 830,8 milyon lira anaç koyun keçi destekleme ödemesi ile birlikte 63 milyon lira sürü yöneticisi desteği ve 1 milyon 840 bin lira tiftik keçisi ilave desteği ödemeleri 27 Mayısta ve 3 Haziran’da iki bölüm halinde yetiştiricilerimizin hesaplarına yatmış olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş yetiştiricilerine destek morali…
Çelik, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yapılan destekleme ödemelerinden büyük memnuniyet duyduklarına işaret ederek “ Destekleme ödemelerinin yapılması hem maddi hem de manevi açıdan kurban bayramı öncesinde sektörümüze, yetiştiricilerimize büyük moral olmuştur. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığımıza gereken önem ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye sektörümüz ve yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Yetiştiricilerimize sağlanan bu destekleri boşa çıkarmamak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Desteklemeler artırılarak devam etmeli
Genel Başkan Çelik, anaç koyun keçi destekleme miktarlarının artırılarak devam etmesinin gereğine vurgu yaparak “ Anaç koyun keçi desteklemeleri ve diğer destekler artırılarak devam etmelidir. 2021 yılı için anaç koyunda 30 lira, anaç keçide ise 35 lira destek ödemesi yapıldı. Bu miktarlar 2020 yılı içinde aynıydı. Yani 2 yıldır değişmedi. Son zamanlarda girdi maliyetlerinin çok fazla yükselmesiyle yetiştiriciliğin çok zor günlerden geçtiği göz önüne alınarak destekleme miktarlarının da güncellenerek artırılmasını Bakanlığımızdan yetiştiricilerimiz adına talep ediyoruz. Bu talebimiz umarız ki 2022 yılı Tarımsal Desteklemeler Kararnamesi içerisinde yerini alır “ değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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