TPAO yolunda ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları kapsamında TPAO yolunda bulunan orta refüje ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyip sorumlulardan bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, daha önce birçok cadde ve sokakta sürdürülen ağaç dikme işleminin son olarak TPAO yolunda devam ettiğini belirtti.

Küçük fidanlar yerine 4-5 yaşında büyük fidanların tercih edildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, “İnşallah bahar mevsimlerinde şehrimiz yemyeşil bir görüntüye kavuşacak” diye konuştu.