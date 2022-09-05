Torunoğlu’dan erdemli davranış

Adıyaman Ticaret ve sanayi Odasının siyaset üstü bir kurum olduğuna dikkat çeken ATSO Yönetim Kurulu Başkan Adayı İrfan Torunoğlu, 70 bin seçmenin oyuyla göreve geldiği İl Genel Meclis üyeliğinden istifa ederek, algı operasyonlarının önüne geçmek ve 3900 üyeye eşit hizmet vermek olduğunu belirtti.

Sarı listeyle, 1 Ekimde yapılacak ATSO Seçimlerinde aday olan İrfan Torunoğlu,“Bildiğiniz üzere 1 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Değişim ve İstişare Grubu olarak Sarı Listeden adaylığımızı kamuoyuna açıkladık. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın herhangi bir kesimin veya ailenin güdümünde değil 3 bin 900 üyenin tamamına eşit mesafede siyaset üstü bir kurum olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Torunoğlu, “Şahsım da bu şuurla hareket ederek hem oda seçimlerimizin daha tarafsız yapılabilmesi, hem de toplumdaki siyasi algı çabalarının son bulması için; 70 bin seçmenin teveccühü ile seçildiğim Adıyaman İl Genel Meclisi üyeliğinden istifa ediyorum.” dedi.

Bu adımıyla hiçbir zaman koltuk sevdalısı olmadığını gösterdiğini de belirten ATSO Adayı İrfan Torunoğlu, “İl Genel Meclis Üyeliğinden istifa ederek, hiç bir zaman koltuk sevdalısı olmadığımızı, sandıkla geldiğimiz her makamdan da Adıyaman’ın geleceği için feragat etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha bildiriyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

ATSO Seçim sürecinin hızlandığı bir zamanda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Değişim ve İstişare Grubu Başkan Adayı İrfan Torunoğlu’nun bu atağı, gündemde büyük bir etki bıraktı.