Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na İl Müdürü Nurettin Kıyas, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantı açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Nurettin Kıyas ''Her ilçe ve şubenin kendi görev sahasına giren iş ve işlemlerin yapılmasında gerekli titizliği gösterilmesi gerekmektedir. Çalışmalar yapılırken sürekli olarak başka ne yapılabilir, daha iyi nasıl yapılabilir arayışı ve anlayışı içerisinde olunmasını istiyorum'' dedi.

Ayrıca birimler arasındaki uyum ve eşgüdümün çok önemli olduğunu vurgulayan Kıyas, 2022 yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Toplantı sonunda ilçe ve şube müdürlerinin 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2022 yılında yapılacak çalışmaların planlanması ile sona erdi.