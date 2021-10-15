Şehit Uzman Çavuş Mesut Çelik Mevlit-i Şerifle anıldı

Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak, bölgede bir terör koridorunun kurulmasına engel olmak ve bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla TSK'nın 2019 yılında terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ’a karşı Fırat’ın doğusuna başlattığı “Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik, şehadetinin 2. yılında Mevlidi-i Şerifle anıldı.