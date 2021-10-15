Şehit Uzman Çavuş Mesut Çelik Mevlit-i Şerifle anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Çelik’in ailesi tarafından Çelikhan ilçesinde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Vali Mahmut Çuhadar, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak, ilahiler seslendirildi.
Okunan Mevlid-i Şerif ve duaların ardından Vali Mahmut Çuhadar Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Çelik’e Allah’tan rahmet dileyerek, şehidin babası Ebubekir Çelik’e başsağlığı ve sabır diledi.
Kaynak: PHA