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Şehir genelinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde ilaçlama çalışması yaptı.

24 Mayıs 2022 Salı 15:26
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Şehir genelinde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde bulunan sulak alanlarda, apartman bodrumlarında, süs havuzlarında ve haşerelerin oluşabileceği diğer alanlarda ilaçlama çalışması yaptı.
Haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehir merkezinde bulunan su birikintileri, kuyular, süs havuzları, çöp konteynırlarıve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmaları yaptıklarını belirterek, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını dile getirdi.
Yetkililer, ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

 

Kaynak: PHA
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