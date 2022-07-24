Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, Petrol Caddesi'nde kavşak ve refüj çalışması gerçekleştirildi.

Devam eden çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "Petrol Caddesinde gerçekleştirdiğimiz refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlanan plan doğrultusunda bütün mahallelerde ihtiyaç duyulan eksiklerin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA