Galeriler Yazarlar
Adıyaman
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehit Fatih Doğan adına hatıra ormanı oluşturdu - Videolu Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” projesi bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 ilde ve 973 ilçede aynı anda gerçekleşti.

11 Kasım 2021 Perşembe 15:33
18 Okunma
Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehit Fatih Doğan adına hatıra ormanı oluşturdu - Videolu Haber

Yaklaşık 35 ülkenin katıldığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye’de 252 milyon fidan toprakla buluştu. Proje kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Adıyaman’da 11 ayrı lokasyonda eş zamanlı olarak toplam 846.000 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

“Şehit Fatih Doğan’ın adı Adıyaman Üniversitesinde yaşatılacak”

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat vermek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi’nde ilçe kampüs alanları dahil toplamda 7,000 adet fidan toprak ile kucaklaşırken, kampüs alanında Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Mare Bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün Polis Özel Harekât aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Adıyamanlı Özel Harekât Polisi Fatih Doğan adına Üniversitenin Kuzey bölümündeki 20 dönüm arazi üzerinde 1,111 adet fidandan oluşan hatıra ormanı oluşturuldu.

Etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve eşi Aysun Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, şehit babası Mehmet Doğan, annesi Emine Doğan, şehit yakınları, polis memurları, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

“Gözyaşlarımız üzüntüden değil, gurur ve sevinçtendir”

Şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı etkinlikte konuşan şehit babası Mehmet Doğan, “Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız o kadar anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza attı ki, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Evladımızın isminin burada yaşayacak olması bizler için mutluluk vericidir. Gözyaşlarımız üzüntüden değil, gurur ve sevinçtendir. Evladımızın adına oluşturtulan hatıra ormanı, beni ve ailemi ziyadesiyle memnun etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Bugün, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ projesi kapsamında 7000 adet fidanı Üniversitemiz kampüsünde toprakla buluşturmanın heyecanını yaşarken, Suriye’de şehit olan Adıyamanlı özel harekât polisimiz Fatih Doğan kardeşimizin adına Üniversitemiz kampüsünde bir hatıra ormanı ile yaşatacak olmanın da gururunu yaşıyoruz” dedi.

Turgut, konuşmasının devamında ise, “Bu alana Fatih Doğan kardeşimizin adına 1,111 fidan diktik. Üniversitemizde toplamda 7,000 fidanı toprakla buluşturduk. 1,400 tanesi Besni, 800 tanesi Hasancık çiftliğimizde, 700 tanesi Kahta ilçemizde kalanları ise Üniversitemizin farklı alanlarına dikeceğiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şehidimizin mekanı zaten cennettir. O, bizlere haklarını helal etsin. Katılımcıların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in duaları ile devam eden etkinlikte misafirlere pilav ve ayran ikram edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahta’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 2 bin 23 fidan dikildi
Kahta’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 2 bin 23 fidan dikildi
Adıyaman’da 120 bin fidan toprakla buluştu
Adıyaman’da 120 bin fidan toprakla buluştu
Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi hizmete açıldı
Ozan Köyü Kürt Elif Ede Taziye Evi hizmete açıldı
ADD üyeleri Atatürk büstüne çelenk bıraktı - Videolu Haber
ADD üyeleri Atatürk büstüne çelenk bıraktı - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Başkanlığı ‘Atatürk’ büstüne çelenk sundu - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Başkanlığı ‘Atatürk’ büstüne çelenk sundu - Videolu Haber
Adıyaman'da 09.05'te zaman durdu - Videolu Haber
Adıyaman'da 09.05'te zaman durdu - Videolu Haber
Gönen’den 10 Kasım Mesajı
Gönen’den 10 Kasım Mesajı
Adıyaman’da gençler farkındalık için kolları sıvadı
Adıyaman’da gençler farkındalık için kolları sıvadı
Başkan Deniz: Yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz
Başkan Deniz: Yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz
Başkan İnan: Basın Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturma görevini başarıyla sürdürecektir
Başkan İnan: Basın Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturma görevini başarıyla sürdürecektir
Adıyaman’da Yunus Emre anlatıldı
Adıyaman’da Yunus Emre anlatıldı
Avukat Önge, lise öğrencilerine mesleğini anlattı
Avukat Önge, lise öğrencilerine mesleğini anlattı
Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği
Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği
Tabipler Odası’ndan ‘7200 Ek gösterge’ açıklaması
Tabipler Odası’ndan ‘7200 Ek gösterge’ açıklaması
Adıyaman’da gökyüzünü sis bulutu kapladı - Videolu Haber
Adıyaman’da gökyüzünü sis bulutu kapladı - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı - Videolu Haber
PTT Yardımlaşma Derneği depremzede miniklerin gönüllerine dokundu
PTT Yardımlaşma Derneği depremzede miniklerin gönüllerine dokundu
Polat'dan Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’ne ziyaret
Polat'dan Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’ne ziyaret
Perre Antik Kent’inde bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı - Videolu Haber
Perre Antik Kent’inde bin 500 yıllık insan iskeletine rastlandı - Videolu Haber
Gençlik Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı
Gençlik Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları denetledi
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları denetledi
CHP ve ADD'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Videolu Haber
CHP ve ADD'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı - Videolu Haber
Vali Mahmut Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Vali Mahmut Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı
Milletvekili Aydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Milletvekili Aydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Siyasetçi-Yazar Ulubey'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Siyasetçi-Yazar Ulubey'in, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ulum‘dan Elazığ’daki Okullara Temizlik Malzemesi Desteği
Ulum‘dan Elazığ’daki Okullara Temizlik Malzemesi Desteği
Yeni valilik kavşağı ışıl ışıl
Yeni valilik kavşağı ışıl ışıl
Adıyaman'da balık tezgahları canlandı
Adıyaman'da balık tezgahları canlandı
Başkan Alpaslan'dan Jandarma Komutanı Yeşilyurt'a ziyaret
Başkan Alpaslan'dan Jandarma Komutanı Yeşilyurt'a ziyaret
Baba özlemi kepenk kapattırdı
Baba özlemi kepenk kapattırdı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim