Milli Ağaçlandırma Günü’nde Şehit Fatih Doğan adına hatıra ormanı oluşturdu - Videolu Haber

Yaklaşık 35 ülkenin katıldığı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye’de 252 milyon fidan toprakla buluştu. Proje kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Adıyaman’da 11 ayrı lokasyonda eş zamanlı olarak toplam 846.000 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

“Şehit Fatih Doğan’ın adı Adıyaman Üniversitesinde yaşatılacak”

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat vermek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi’nde ilçe kampüs alanları dahil toplamda 7,000 adet fidan toprak ile kucaklaşırken, kampüs alanında Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Mare Bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün Polis Özel Harekât aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Adıyamanlı Özel Harekât Polisi Fatih Doğan adına Üniversitenin Kuzey bölümündeki 20 dönüm arazi üzerinde 1,111 adet fidandan oluşan hatıra ormanı oluşturuldu.

Etkinliğe, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve eşi Aysun Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Emniyet Müdür Yardımcısı Feyzullah Karaaslan, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, şehit babası Mehmet Doğan, annesi Emine Doğan, şehit yakınları, polis memurları, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

“Gözyaşlarımız üzüntüden değil, gurur ve sevinçtendir”

Şehit yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı etkinlikte konuşan şehit babası Mehmet Doğan, “Üniversitemizin değerli Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız o kadar anlamlı ve güzel bir etkinliğe imza attı ki, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Evladımızın isminin burada yaşayacak olması bizler için mutluluk vericidir. Gözyaşlarımız üzüntüden değil, gurur ve sevinçtendir. Evladımızın adına oluşturtulan hatıra ormanı, beni ve ailemi ziyadesiyle memnun etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, “Bugün, ‘Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ projesi kapsamında 7000 adet fidanı Üniversitemiz kampüsünde toprakla buluşturmanın heyecanını yaşarken, Suriye’de şehit olan Adıyamanlı özel harekât polisimiz Fatih Doğan kardeşimizin adına Üniversitemiz kampüsünde bir hatıra ormanı ile yaşatacak olmanın da gururunu yaşıyoruz” dedi.

Turgut, konuşmasının devamında ise, “Bu alana Fatih Doğan kardeşimizin adına 1,111 fidan diktik. Üniversitemizde toplamda 7,000 fidanı toprakla buluşturduk. 1,400 tanesi Besni, 800 tanesi Hasancık çiftliğimizde, 700 tanesi Kahta ilçemizde kalanları ise Üniversitemizin farklı alanlarına dikeceğiz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şehidimizin mekanı zaten cennettir. O, bizlere haklarını helal etsin. Katılımcıların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik’in duaları ile devam eden etkinlikte misafirlere pilav ve ayran ikram edildi.

Program, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

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