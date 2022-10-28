Milletvekili Tutdere Badem üreticilerinin sorunlarını meclise taşıdı

Badem üretimine ilişkin verileri paylaşan CHP’li Tutdere, “Seçim bölgem Adıyaman, Türkiye'de ağaç sayısı ve yetiştirme alanı açısından badem üretiminde 1'inci sıradadır. Badem üreticisi tarım girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle iktidardan destek beklerken iktidar ABD menşeli bademden 2021 yılında alınan yüzde 36'lık ithalat vergisini bu yıl yüzde 2'ye, ton başına alınan ek mali yükümlülüğü de aynı şekilde düşürdü. Avrupa menşeli bademde 2021 yılında alının yüzde 15'lik ithalat vergisini yüzde 2'ye, ton başına alının 818 dolarlık ek mali yükümlülüğü ise tamamen kaldırdı.” ifadelerini kullandı.

Yerli Badem Üreticisinin Emeğine Saygı Duyun, Ekmeğinden Elinizi Çekin

Bu uygulama ile yerli üreticinin mağdur olacağını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “İthalatın önünü açan bu vergi indirimleri yetmezmiş gibi, bademin yerli alıcısı konumundaki Tarım Kredi Kooperatifine de badem alım fiyatının yüzde 10'luk bir indirim talimatı verildi. Bu uygulama Adıyaman'da ve Türkiye genelindeki badem üreticilerinde çok büyük bir mağduriyete sebebiyet vermiştir.” diyerek TBMM Genel Kurulundan iktidara çağrı yaptı: “İthalatçı anlayışınızdan, ithalatı özendiren yanlış uygulamalarınızdan vazgeçin; yerli badem üreticisinin emeğine saygı duyun, ekmeğinden elinizi çekin.” şeklinde konuştu.