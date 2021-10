Milletvekili Aydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milletvekili Aydın, Cumhuriyetin 98. yılını millet olarak kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“Dünya ile rekabet gücümüz her alanda artarak devam etmektedir”

Cumhuriyetin üstündeki her türlü vesayetten arınmış bir şekilde 98. yılında çok daha demokratik, özgür ve katılımcı bir anlayışla varlığını sürdürdüğünü belirten Milletvekili Aydın, şunları kaydetti: “Tarihimizin en büyük ve en önemli mirası olan Cumhuriyetimizin 98. yılını millet olarak kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin her geçen gün gelişerek ve büyüyerek geldiği bu nokta hepimize büyük mutluluk vermektedir. Dünya ile rekabet gücümüz her alanda artarak devam etmektedir. Azim ve kararlılıkla istikrarımızı sürdürmek ve bu büyük milleti dünya milletler ailesi arasında üst noktalara taşımak en büyük hedefimizdir. Bugün, Cumhuriyetimiz üstündeki her türlü vesayetten arınmış bir şekilde 98. yılında çok daha demokratik, özgür ve katılımcı bir anlayışla varlığını sürdürmektedir. Türkiye’mizin ve milletimizin özellikle son yıllarda her alanda elde ettiği kazanımları, istikrarını, gücünü hem içerden ve hem de dışarıdan zayıflatmak isteyen, kırmak isteyenler, beklenti içinde olanlar olabilir. Bunlara karşı milletçe vereceğimiz en büyük cevap kararlılıkla, inançla ve imanla birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılmak olacaktır” dedi.