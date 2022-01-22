Meteorolojiden kuvvetli 'Kar' yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Doğu Anadolu’nun Batısı ile Adıyaman çevrelerinde kar yağış uyarısında bulunarak yoğun kar 20 cm. üzerinde olması tahmin edilirken kar yağışlarının Malatya ve Adıyaman’da pazartesi günü etkisini azaltarak devam etmesi beklendiğini açıklandı.

Değerlendirilen kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Pazar günü etkisini arttırması beklenen kar yağışlarının Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri), Adıyaman’da yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor. Kar yağışlarının Malatya ve Adıyaman’da pazartesi günü etkisini azaltarak devam etmesi, diğer illerde ise Pazartesi günü de yer yer etkili olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte karayolları ve geçitler başta olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi, eğimin dik olduğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."ifadesi yer aldı.