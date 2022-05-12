Kent Park yeşillendiriliyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda bakım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İl merkezindeki birçok parka otomatik sulama sistemi döşeyen ekipler, birçok parkta da çimlendirme çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, bahar mevsimi boyunca il merkezinde bulunan parklarda bakım çalışmaları yaptıklarını dile getirerek, "Bu çalışmalarımız havalar ısındıkça hız kazanıyor. Son olarak Yeni Mahallede bulunan Kent Parkta çimlendirme çalışmaları yaptık" çeklinde konuştu.