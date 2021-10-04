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Kahta'da hafızlar için icazet merasimi düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı ve Kahta İlçe Müftülüğü tarafından Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet merasimi yapıldı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 15:58
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Kahta'da hafızlar için icazet merasimi düzenlendi

Ebu Sadık Parkı Açık Hava Alanı’nda düzenlenen icazet merasimine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kahta Kaymakamı Selami Kokutata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, "Kur’an kurslarımızdaki faaliyetlerimize katkı sunan görevlilerimize ve öğrenci velilerimize teşekkür ediyoruz. Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır'da sınavlara katılan 57 öğrencinin hepsi hafızlık sınavlarında büyük başarı elde etti. Dolayısıyla hafızlık belgesini almaya hak kazandılar. 2015'de 22, 2019'da 42 bu yıl ise 57 hafız için icazet merasimi yapıldı. Allah hafızlarımızı dinine, devletine ve milletine faydalı olmasını nasip etsin” dedi.

Hafız olmanın büyük bir onur olduğunu belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmanın Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet olduğunu söyledi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata’da, hafızlara destek veren başta ailelerine, hocalarına,  maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Hafızlık belgesini almaya hak kazanan öğrencileri tebrik eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, hafız olmayı başaran gençlere belgelerini vererek başarılar diledi.

 

Kaynak: PHA
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