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İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan çalışmaları yerinde takip etti

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24 Kasım 2022 Perşembe 18:04
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İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan çalışmaları yerinde takip etti

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Bakır, Sırrı Köse ve Mustafa Kavak ile birlikte Aktoprak köyünde devam eden köy içi kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyen Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, teknik ekip ve köy muhtarı Mustafa Demir ile görüşerek çalışmaların hangi aşamada olduğu ve ihtiyaç-talepler üzerine görüşme yaptılar.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meclis Başkanı Erdoğan; 2022 yılında il geneli köylerde ki; çalışmalara da değinerek süreçte de daha hızlı ve verimli hizmetleri il geneli köylerine kazandırılacağını ifade etti. 
Başkan Erdoğan,"Kahta ilçemize bağlı köylerimiz de devam eden çalışmaları incelemek ve hemşehrilerimizi ziyaret etmek üzere İlçe Kaymakamımız Sayın Selami Korkutata, İlçe Başkanımız Sayın Bedir Yeni ve İl Genel Meclis Üyelerimiz Oktay Bakır, Sırrı Köse ve Mustafa Kavak ile beraber Aktoprak köyümüzü ziyaret ettik. Köy Muhtarımız Mustafa Demir ve köy halkımız ile birlikte köyümüze sunulmuş bir hizmet olan köy içi kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. İl Özel İdaresi olarak 2022 yılı içerisinde yaptığımız yatırım programları doğrultusunda hem hazırlanmış olan bütçe programı hem KÖYDES ödenekleri hem de ek bütçeler doğrultusunda köylerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmalarımızı yerine getirmeye çalıştık. 2022 yılının köylerimize hizmet bakımından gayet verimli bir yıl olduğu ve önümüzde ki yılda bu yıl ve geçtiğimiz yıllar ile benzer ama daha kapsamlı, hizmet kalitesi daha da artmış bir program ile aynı kararlılık ve istikrar üzerine köylerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Devletimizin sunmuş olduğu bu güzel olanakları halkımız ile buluşturma ve onlara en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Adıyaman İl Özel İdaresi olarak hem araç gereçlerimiz ile hem personelimiz ve teknik elemanlarımız ile hem de yapılan yatırım programları ile Adıyaman’ımız geneline ve ilimizin en ücra köşesine devletimizin sunduğu olanakları ulaştırmaya devam edeceğiz. Sayın Kaymakamımız ve kıymetli çalışma arkadaşlarımız ile köylerimizi ziyaret ederek, köy muhtarımız ve köy halkı ile bir araya gelip hem ihtiyaç ve talepler üzerine istişare ettik hem de halkımız ile muhabbet etme fırsatı bulduk. Bu güzel hizmetlerin köylerimize kazandırılması için bizlere destek veren her daim milleti ve devleti için gece gündüz durmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanlarımıza, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanımız Sayın Ahmet Aydın’a,  sayın valimize, Sayın milletvekillerimize  ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Aynı zamanda bizleri göstermiş oldukları ilgi ve alakalardan dolayı Muhtarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ederiz."dedi.

 

Kaynak: PHA
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