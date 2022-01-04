Haydar Efendi Caddesi oya ağacıyla bezendi

AnchorAdıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen ‘daha yeşil bir Adıyaman’ çalışmaları aralıksız devam ediyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında son olarak Haydar Efendi Caddesi'ndeki refüjlerde ağaçlandırma çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Cadde üzerindeki refüje 4-5 yaşındaki Oya Ağaçlarının dikildiğini belirtti.Daha yeşil bir Adıyaman' sloganıyla sürdürdükleri çalışmaların birçok noktada devam edeceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, "Hedefimiz yemyeşil bir Adıyaman. İnşallah önümüzdeki bahar caddenin batı çıkışındaki refüjler rengarenk olacak" diye konuştu.

Kaynak: PHA