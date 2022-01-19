Gölbaşı'nda kar temizleme çalışmaları sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede Güneydoğu Anadolu’da kar yağış uyarısında rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulunmuştu.

Dün akşam saatlerde başlayan kar yağışının ardından ilçe kısa sürede beyaza büründü. İlçede son 25 yılın en yoğun kar yağışında ekipler çalışmalara aralıksız devam ederken ilçede bulunan cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları başladı.

Sabah saatlerinde çalışmaları sahada inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Dün bölgemizi ve ilçemizi etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle tüm ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarına kadar sahada tuzlama ve kar küreme çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayrıca ilçemizde yer alan Doğuyu Akdeniz'e bağlayan yoğun trafik olan karayolunda mahsur kalan onlarca aracın ve yolcu otobüslerinin kurtarılma çalışmasında ekiplerimiz büyük özveri göstererek katkı sağlamıştır. An itibariyleydi yine tüm ekiplerimiz ile sahadayız kaldırım ve yol temizleme çalışmalarımız devam ediyor."dedi.