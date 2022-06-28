Gölbaşı'nda kaldırım çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde kaldırım yenileme çalışması başlattı. Ekipler tarafından cadde ve sokak içerisinde bulunan kaldırım çalışmaları devam ederken, eski ve bozuk parke taşlar sökülerek çok daha estetik bir kaldırıma kavuşturmak amacıyla caddede çalışmalar aralıksız olarak çalışmalar devam ediyor.