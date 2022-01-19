Gerger'de yolda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Gerger ilçesinde bağlı Onevler köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan 10 kişi jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından içerisinde kalp rahatsızlığı olan kişiyle birlikte 10 kişi kurtarılarak, Gerger Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrolde mahsur kalanların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.