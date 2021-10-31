Gençlik Merkezi’nde çalışmalar hız kazandı

Bahçelievler Mahallesi’nde sürdürülen Gençlik Merkezi’nin inşaat çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, “Toplam 2 bin 300 metrekare kapalı alanda, içerisinde meslek edindirme kurslarının, dene-yap atölyelerinin, kütüphanenin, okuma salonunun ve konferans salonunun yer alacağı merkezimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaatı bitme noktasına gelen merkezimiz inşallah en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak” diye konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden bölge sakinleri ise, şehre kazandırılacak olan bu eserden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.