Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Çeşitli program ve açılışlara katılmak amacıyla Adıyaman'a gelen İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, İstanbul Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ile partililer eşlik etti.

Ziyarette söz alan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, Adıyaman'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, kendilerini en güzel şekilde ağırlayan Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve beraberindeki heyeti belediyemizde misafir etmekten mutluluk duyduk. Hoş sohbetleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.