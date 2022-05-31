Büyükelçi ve Genel Başkanlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman'a çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gelen Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ve Hak-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Belediye Başkanı Kılınç'ı gayretli çalışmalarından ötürü tebrik ederek, "Bizim için oldukça önemli bir yere sahip olan Adıyaman'a her geldiğimizde gelişimi ve değişimi fark edebiliyoruz. Gayretli çalışmalarından ötürü başkanımızı ve personelini kutluyorum" dedi.

Başkan Kılınç'tan personelin maaşında iyileştirilmeye gidilmesini de isteyen Hak-İş Genel Başkanı Arslan'a cevap veren Belediye Başkanı Kılınç, her zaman işçilerin yanında olduklarını dile getirerek, "İşçilerimiz bizim için çok kıymetli. Onların sorununu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.