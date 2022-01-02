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Başkan Salman, yeniden başka seçildi - Videolu Haber

Adıyaman'da, Manifaturacılar, Tuhafiyeciler, Zücaciyeciler, Halıcılar ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerinde İrfan Ekinci, 154 alarak, mevcut Başkan Mustafa Salman ise 357 oy alarak 203 fark ile tekrardan başkan seçildi.

02 Ocak 2022 Pazar 21:21
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Başkan Salman, yeniden başka seçildi - Videolu Haber

S.S Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurula Mevcut Başkan Mustafa Salman ile İrfan Ekinci yarıştı. Liste oluşturulması ve açılış konuşmaların ardından seçime geçildi. 
Seçimin ardından sandıkların açılmasıyla oy sayımında 523 kişinin oy kullandığı seçimde 12 geçersiz sayılırken, İrfan Ekinci 154 oy aldı. Mevcut Başkan Mustafa Salman ise 357 oy ile 203 oy fark atarak tekrardan başkan seçildi.
Seçim sonrası tekrardan başkanlığa seçilen Mustafa Salman, Ekonominin ilerlemesinde en önemli argüman esnaf olduğunu söyledi.
Salman, açıklamasının devamında şunları söyledi:
" Kooperatifimizi kurduğumuz günden bu yana her zaman kurumumuzu bir adım ileriye götürme hedefinde olduk. Esnafımız için elimizden gelenin her zaman daha iyisini yapmaya çalıştık ve çalışacağız. Kooperatifimizi kurduğumuz günden bu yana esnaflarımızın yoğun bir ilgisi ile karşılaştık. Esnaflarımız her zaman yanımızda oldu. Onların destekleri bizlere güç vermektedir. Esnaf dünyası bir ilin can damarıdır. Ekonominin ilerlemesinde en önemli argüman esnaflardır. Bu sebeple bizler esnaf dünyasının ekonomimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Adıyaman esnafının gelişmesine, ülke ekonomisine yapmış oldukları hizmetlerle birlikte insana değer veren, dayanışmayı özendiren, adaleti amaçlayan temel ilkeleri ve insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk, adalet ve dayanışma gibi değerlere katkı sundukları için çok teşekkür ederim. Esnafımızdan aldığımız güç ve destek ile çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: PHA
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