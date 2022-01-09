Başkan Kılınç'tan meslek sitelerine ziyaret

Her fırsatta halkla iç içe olmaya büyük önem gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman'da bulunan çeşitli esnaf ve meslek sitelerini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

Sırasıyla Buğdaycılar ve Bakliyatçılar Sitesini, Demirciler ve İnşaatçılar Sitesini, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Tütüncüler Pazarı ve Eski Çarşı esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ziyaretlerde işyerlerine girerek esnaflarla sohbet etti.

Gerçekleştirilen ziyarette esnafının sıkıntılarını da dinleyerek çözüm için gerekli çalışmaların talimatını vereceğini söyleyen Başkan Kılınç, göreve geldikleri günden bu yana Adıyaman’da yaptıkları ve önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları projeleri esnaflarla paylaştı. Belediye Başkanı Kılınç ziyaretlerde yaptığı açıklamada, “Esnafımızın yanında olmaya, iş yerlerinde ziyaret ederek hasbihal etmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise her fırsatta halkla iç içe olan, Adıyaman esnafının sorunlarına duyarlılıkla yaklaşan Başkan Kılınç’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.