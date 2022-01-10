Başkan Kılınç’tan, Karapınar minibüs hattı şoförlerine ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şehir içi ulaşımında faaliyet gösteren Karapınar Minibüs Hattı’nı ziyaret ederek şoförlerle bir araya geldi.

Ziyarette minibüs şoförlerinin sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, tek dertlerinin Adıyaman olduğunu söyleyerek, bu anlamda herkesten elini taşın altına koymasını isteyerek, "Karapınar dolmuş esnaflarımızı ziyaret ederek, şoför kardeşlerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Gece-gündüz demeden yollarda halkımıza hizmet eden kıymetli kardeşlerimize Rabbim kazasız, belasız hayırlı kazançlar nasip etsin" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren minibüs şoförleri ise Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

Kaynak: PHA