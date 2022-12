Başkan Kılınç’tan, ‘Engelliler Günü’ mesajı

Başkan Kılınç, “Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlayacağız. Özel hemşehrilerimizin yanında olmak her şeyden önce insan olmanın bir sorumluluğudur.

Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinden tüm engelleri kaldırarak, hayata katılımlarına destek olarak yaşamlarını daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Şehrimizde hizmet ederken özel hemşehrilerimizin de olduğu düşüncesiyle hareket ediyoruz. Her günümüzün 3 Aralık kadar duyarlı ve anlayışlı geçmesi dileği ile hepimizi hayata bağlayan sevgi ve yaşama sevincinin sonsuza kadar kalplerimizde bulunmasını diliyor, bütün engellilerimize yürekten sevgilerimi sunuyorum” dedi.