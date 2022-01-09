Başkan Kılınç’tan 'Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, görevini hakkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin gününü kutladı.

Gazeteciliği, demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu söyleyerek mesajına başlayan Başkan Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gazetecilerin çalışma koşullarını düzenleyerek, sosyal haklar sağlayan 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 yılından bu yana kutlanan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ bu işe emek veren ve görevi layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilere kutlu olsun. Gazetecilik, kamuoyunu sağlıklı ve doğru haber akışıyla bilgilendirmektir ve bu bilgiyi sağlayan basın mensuplarının üstlendiği misyon oldukça önemlidir. Kamuoyunun doğru bir şekilde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının bu özel ve anlamlı günü kutlu olsun. Başta Adıyaman’ımızın kalkınmasında aktif görev alan güzide basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, bu önemli görevi icra eden tüm basın mensuplarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”